Dünyanın en büyük mezarlığı Kurban Bayramı dolayısıyla doldu taştı
AA - Karar Essa - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Irak'ın Necef'te kentinde Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarına dua etmek için mezarlıklara akın etti.
Irak'ın Necef'te kentinde Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarına dua etmek için mezarlıklara akın etti. Necef kentindeki Vadi es-Selam (Barış Vadisi) Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor. Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor.
AA / Karar Essa - Güncel