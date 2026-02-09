Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan sigarayı bırakanlara başarı belgesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla sigarayı bırakan vatandaşları tebrik etti ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmanın önemine dikkat çekti. Yılmaz, sigaranın ciddi sağlık tehditleri oluşturduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Deliklitaş Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek sigarayı bırakanlara başarı belgesi verdi.

Vali Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sigarayı bırakan vatandaşları tebrik ederek, gösterdikleri iradenin son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Yılmaz, sigaranın birçok hastalık ve ölüme neden olan ciddi tehdit olduğunu belirterek, "Sigara, yavaş yavaş öldüren sinsi bir düşmandır. Sigarayı bırakma mücadelesi son derece kıymetlidir ve bu ancak kişinin kararlı olmasıyla mümkündür. İnsan sigarayı beyninde bitirdiğinde gerçekten bırakır." ifadelerini kullandı.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün zararlı alışkanlıktan kurtulmak için önemli bir fırsat olduğuna dikkati çeken Yılmaz, kanser vakalarının büyük bölümünün sigaradan kaynaklandığını ifade etti.

Yılmaz, kişinin kendisi, sevdikleri ve çocukları için sigarayı bırakması gerektiğini kaydederek, "Sigarayı bıraktığımızda yaşam kalitemiz artar, daha sağlıklı ve dinç bir hayat süreriz. Sigara bizi bırakmadan biz onu bırakmalıyız. Sağlığımız her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık spor yorumcusu Erman Toroğlu için harekete geçti
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı