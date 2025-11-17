Dünya Prematüre Günü'nde Atakule ve Sağlık Bakanlığı Mor Işıkla Aydınlatıldı
Sağlık Bakanlığı, toplumda prematürelik hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak amacıyla, '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' etkinlikleri kapsamında Atakule ve Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ni mor ışıkla renklendirdi.
