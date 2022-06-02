Dünya'nın en tehlikeli yolları: Stelvio Geçidi - Haberler

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Dünya'nın en tehlikeli yolları: Stelvio Geçidi

AA - Andrea Carrubba - Güncel
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Motorsiklet yarışları Dünyanın en tehlikeli yolları kapsamında İtalya'daki Stelvio Geçidi görüntülendi.

Motorsiklet yarışları Dünyanın en tehlikeli yolları kapsamında İtalya'daki Stelvio Geçidi görüntülendi. Yüksek eğim nedeniyle zikzak bir düzende inen geçit, Alpler'de ilerlemek için en tehlikeli yollardan birisi olarak kabul ediliyor. Geçit, Top Gear tarafından 2008'de sürüş güzergahı ve inanılmaz keskin 48 virajı ile tehlikeli yollar listesine alındı.

AA / Andrea Carrubba - Güncel

İtalya Güncel Haberler

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