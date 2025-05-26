Dünya'nın Çekirdeğinde Altın ve Değerli Metaller Keşfedildi

Dünya'nın Çekirdeğinde Altın ve Değerli Metaller Keşfedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir araştırma, Dünya'nın çekirdeğinde büyük miktarda altın ve değerli metaller bulunduğunu ve bunların manto yoluyla yüzeye doğru sızdığını ortaya koydu. Bilim insanları, Hawaii Adaları'nda yapılan izotop analizleri ile bu metallerin kökenini belirledi.

YENİ bir araştırma, Dünya'nın çekirdeğindeki altın ve değerli metallerin manto yoluyla yüzeye doğru sızdığını ortaya koydu.

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi'nden bilim insanları, Dünya'nın çekirdeğinde büyük miktarda altın ve değerli metal bulunduğunu ve bu maddelerin manto yoluyla yüzeye doğru sızdığını belirledi. Araştırmaya göre, Hawaii Adaları'ndaki volkanik kayaçlar üzerinde yapılan izotop analizleri sonucunda, çekirdekten gelen izlere rastlandı. Özellikle rutenyum-100 izotopunun yoğunluğu, bu metallerin kökeninin Dünya'nın çekirdeği olduğunu gösterdi.

Araştırmacı Nils Messling, "İlk veriler geldiğinde kelimenin tam anlamıyla altına rastladığımızı fark ettik" dedi.

Uzmanlar, normalde algılanamayacak kadar küçük izotop farklarını tespit edebilecek yeni bir analiz tekniği geliştirdi. Bu sayede, yüzeydeki rutenyum ile çekirdekten gelen rutenyum arasındaki fark ilk kez net biçimde ölçülebildi.

Çalışmaya katılan bir diğer bilim insanı Prof. Matthias Willbold, "Dünya'nın çekirdeği, sanıldığı kadar izole bir yapı değil" ifadesinin kullandı. Willbold, manto-çekirdek sınırından yüzeye doğru yükselen devasa kaya kütlelerinin okyanus adalarını oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
Rusya: Putin'in helikopterine saldırı girişimi oldu

İnsansız hava araçları Putin'i taşıyan helikopteri hedef aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü

Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı Trump'ı küplere bindirdi

Trump'ı kızdıran saldırı! Putin için kullandığı ifade savaş çıkartır
Eskortlarla adı çıkan Osayi'ye bir darbe de sevgilisinden

Eskortlarla adı çıkan Osayi'ye bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.