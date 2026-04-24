Dünya Meteoroloji Örgütü, yıl ortalarından itibaren El Nino hava olayının tekrarlanacağını tahmin ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının 2026 yılının ortalarından itibaren tekrar etkili olmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklık artışına neden olan El Nino hava olayının 2026 yılının ortalarından itibaren tekrar etkili olmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

WMO'nun İklim Tahmin Birimi Şefi Wilfran Moufouma Okia, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında WMO'nun "Küresel Mevsimsel İklim Güncellemesi" başlıklı raporunu paylaştı.

Okia, 2026'nın ortalarından itibaren El Nino olayının gerçekleşme ihtimaline dikkati çekerek, bunun küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

WMO'nun raporunun Ekvator Pasifik'te net bir değişime işaret ettiğini belirten Okia, bu durumun da deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Okia, "El Nino koşullarının Mayıs-Temmuz 2026 gibi erken bir tarihte geri dönmesi muhtemel." dedi.

Gelecek üç aylık dönemin "neredeyse küresel olarak normalin üzerinde kara yüzeyi sıcaklıklarının hakimiyetinde" geçeceğini aktaran Okia, bu durumun yağış düzenlerinde bölgesel farklılıklar olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Okia, iklim modellerinin yılın başında nötr koşulları yaşamasına rağmen şu anda El Nino'nun başlangıcına işaret ettiğini, bunun gelecek aylarda daha da yoğunlaşmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

El Nino ve La Nina hava olayları

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen El Nino hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Nina ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr yani doğal hava olayları geçerli oluyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
