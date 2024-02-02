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Dünya Kanser Günü'nde Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

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Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan, kanserin önlenebilmesinin önemine dikkat çekerek, herkesi 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde daha az kanser yükü olan bir dünya için harekete geçmeye çağırdı. Etlik Şehir Hastanesinde düzenlenen Farkındalık Yürüyüşü'ne sağlık çalışanları ve hastalar katıldı.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan, kanserin ortaya çıkmadan önlenebilmesinin önemine işaret ederek, "Herkesi 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle daha az kanser yükü olan bir dünya yaratabilmek için hareket etmeye çağırıyorum." dedi.

Etlik Şehir Hastanesinde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların katılımıyla "Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü ve Türkiye Kanserle Savaş Vakfı'nın katkılarıyla 2005'ten itibaren 4 Şubat'ın Dünya Kanser Günü olarak ilan edildiğini anımsattı.

Dünya Kanser Günü'ne yönelik etkinliklerle toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak istediklerini vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada her yıl 10 milyon insanı kanser nedeniyle kaybediyoruz. Bu ölümleri incelediğimizde, en az yarısının yani 5 milyonunun çok basit, önlenebilir nedenlerle kansere yakalandığını görüyoruz. Bunların başında da sigara, alkol, obezite ve hareketsiz yaşam gibi risk faktörleri geliyor.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütünün bu yıl 4 Şubat'la ilgili sloganlarından biri de 'Hareket et koş, kanserle mücadele et.' Biz de kampüsümüz içerisinde yürüyüşümüzü yaparak, insanları obezite ile mücadele ve hareket etmeye davet edeceğiz."

"Haftada 3-4 gün egzersiz çok önemli"

Tütün ve tütün ürünleri kullanımının insan sağlığının bir numaralı düşmanı, üç kanser nedeninden birinin sigara olduğunu vurgulayan Doğan, herkese tütün ve tütün ürünlerinden uzak durma çağrısında bulundu.

Obezite ve hareketsizliğin de kanser açısından ciddi risk faktörleri arasında yer aldığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Herkesin fiziksel kondisyonu ve yaşına uygun olarak haftada 3-4 gün yürüyüş, yüzme, bisiklete binme gibi egzersizleri yapması çok önemli. Hedefimiz kanser oluşmadan kanseri önleyebilmek. Herkesi 4 Şubat vesilesiyle daha az kanser yükü olan bir dünya yaratabilmek için hareket etmeye çağırıyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Etlik Şehir Hastanesi Ankara Dünya Sağlık Güncel Haberler

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