Dünya Çiftçiler Günü kutlandı - Haberler

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Dünya Çiftçiler Günü kutlandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, törenle kutlandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen programda Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kendirlioğlu, salgın ve savaş döneminde üretimin ve gıdanın öneminin arttığını söyledi.

Çiftçiliğin ve tarımın gündeme gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kendirlioğlu, şöyle dedi:

"Bu zor ve dar günlerde sağ olsun devletimiz de destekleme şeklinde her zaman bizim yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Destekleme dünyadaki gelişmiş ülkelerde var. Bu desteklemeler de gerçek anlamda desteklemeler. Son zamanlarda biz daha talepte bulunmadan pamuk primlerimiz hesaplarımıza yatırıldı. Çiftçiler olarak biz bunu istiyoruz. Desteklemeler bizler için çok önemli ve bu nedenle de bizler isteyen konumdan çıkmak istiyoruz."

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Dünya Çiftçiler Günü, Atatürk Anıtı, Mayıs, Aydın, Güncel, Haberler

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