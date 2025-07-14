Dünürünü Vurarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dünürünü tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazmi Çelik ile maktul Abdulkadir Tozkoparan'ın (47) eşi müşteki Safiye Tozkoparan ile oğlu Serhat Tozkoparan ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Çelik, kızının müşteki Serhat Tozkoparan ile evli olduğunu ve aralarında anlaşmazlık bulunduğunu söyledi.

Serhat Tozkoparan'ın kızına işkence yaptığını ileri süren Çelik, şöyle devam etti:

"Kızım, Serhat'a karşılık boşanma davası açtı. Serhat ise sürekli sosyal medyadan kızımı rahatsız edici paylaşımlar yapıyordu. Ben olay günü konuşmak amacıyla Serhat'ın yanına gittim. Serhat'ı aracıma bindirip konuşmak istedim. Serhat araca binmedi. Daha sonra evime giderken aniden karşıma dünürüm Abdulkadir Tozkoparan çıktı. Araçtan inip direk elini beline attı. Üzerime doğru gelmeye başlayınca bir el ateş ettim. Daha sonra oradan uzaklaştım. Adana'da tanıştığım bir kişi aracılığıyla Edirne'ye gittim. Orada polis ekiplerince yakalandım. Ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki Serhat Tozkoparan ise sanığın kendisini zorla araca bindirmeye çalıştığını ve silahla tehdit ettiğini söyledi.

Sanığın silahı kendisine yönelttiği sırada tutukluluk yaptığını anlatan Tozkoparan, "Nazmi Çelik beni kovaladı. Bende hemen babamı arayıp konuyu anlattım. Benim üzerimde asla silah yoktu. Babamın vurulma anını görmedim. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Müşteki Safiye Tozkoparan da sanıktan şikayetçi olduğunu bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Nazmi Çelik'in suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması ve kaçma şüphesi sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanı alınmayan tanıkların diğer celse hazır edilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Sarıhamzalı Mahallesi'nde 12 Ekim 2024'te boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı Nazmi Çelik olay yerinden kaçmış, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanan Çelik, 5 Kasım 2024'te sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.