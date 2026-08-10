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Alaca'da Düğün Dönüşü Feci Kaza: 1 Ölü

Alaca'da Düğün Dönüşü Feci Kaza: 1 Ölü
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir yakınlarının düğün töreninden dönen Fevzi Güngör (60) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Güngör hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Fevzi Güngör (60) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alaca ilçesi Örükaya köyü Barajı yakınlarında meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan Fevzi Güngör yönetimindeki 66 ACS 015 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güngör'ün cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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