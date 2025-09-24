Düğünde Havaya Ateş Açan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Erzurum'un Horasan ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Ağustos'ta Horasan ilçesinde düğün sırasında havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekiplerce 22 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği şarjörü, 68 fişek ve lazer işaretleyici ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.