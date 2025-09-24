Haberler

Düğünde Havaya Ateş Açan 6 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde düğünde silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 17 Ağustos'ta Horasan ilçesinde düğün sırasında havaya ateş açılması olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekiplerce 22 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği şarjörü, 68 fişek ve lazer işaretleyici ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.