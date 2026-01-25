Haberler

Düğün konvoyundaki araçların arasına girmek isteyen sürücünün otomobilini yumrukladılar

Düğün konvoyundaki araçların arasına girmek isteyen sürücünün otomobilini yumrukladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düğün konvoyuna girmeye çalışan bir otomobile, düğün sahipleri tarafından yumruklarla saldırıldı. Olay anları cep telefonu ile kaydedildi.

BURSA'da düğün sahiplerinin, düğün konvoyundaki araçların arasına giren otomobile yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 34 plakalı bir otomobil, ara sokaktan inip bulvara girmek istediği sırada düğün konvoyuna denk geldi. Konvoydaki araçlardan birinin arkasına girmek isteyen sürücünün önü, konvoydaki diğer araçlar tarafından kesildi. Araçlarından inen düğün sahipleri, otomobil sürücüsüne hakaret edip, camı ve kaportayı yumrukladı. Otomobilin ön camına vuran damat, arkadaşları tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir başka davetli gelip, bu kez içinde ailenin bulunduğu otomobilin ön sağ camına yumruk attı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Düğün konvoyundaki araçlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler