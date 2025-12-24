Haberler

DÜ Öğretim Üyesi Şahin, TÜBA-GEBİP Ödülü'ne layık görüldü

DÜ Öğretim Üyesi Şahin, TÜBA-GEBİP Ödülü'ne layık görüldü
Güncelleme:
Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Şahin, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından verilen 2025 Yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nün (GEBİP) sahibi oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde Şahin, Sosyal Bilimler alanında kazandığı TÜBA-GEBİP Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Şahin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Üniversitenin 2023 yılında olduğu gibi bu yıl da TÜBA-GEBİP Ödülü'nü kazanmanın gururunu yaşadığını belirten Sözbir, üstün başarılı genç bilim insanı yetiştirme misyonuyla Türkiye'nin yükseköğretim alanına katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

