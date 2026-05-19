DSP lideri Aksakal'dan 19 Mayıs mesajı

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "Ulusal kurtuluş savaşını veren o günkü ruh bugün de asil Türk milletinin yüreğinde yaşamaya devam ediyor ve ilelebet yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Aksakal mesajında şunları kaydetti:

"Emperyalist işgalden kurtuluşun ilk adımı Samsun'da atılmıştı. On bin yıllık kadim toprakların yeniden vatan yapılması ve bugüne kadar vatan kalması yolunda yüzbinlerce şehit bu toprakların koynunda yatıyor. Ulusal kurtuluş savaşını veren o günkü ruh bugün de asil Türk milletinin yüreğinde yaşamaya devam ediyor ve ilelebet yaşayacaktır. 107 yıl önceki hayallerinden vazgeçmeyen küresel emperyalizmin siyonist ve evanjelist tetikçileri çok iyi bilmelidir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olan yurtsever Türk Gençliği Tam Bağımsız Türkiye idealini mutlaka gerçekleştirecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA