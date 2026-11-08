DSP Genel Başkanı Aksakal, Ankara il kongresinde 25 ilçeye eşit hizmet istedi

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Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, " Ankara, Cumhuriyet'in başkenti olmanın sorumluluğunu taşıyan, bütün vatandaşlarına eşit hizmet götüren, çağdaş, yeşil, güvenli ve yaşanabilir bir kent olmalıdır. Bu iradeyi korumak ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Aksakal, bir otelde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, partisinin sıradan bir siyasi parti olmadığını, eski Başbakan Bülent Ecevit'in öncülüğünde halkın içinden doğmuş, emeği, alın terini, sosyal adaleti ve ulusal bağımsızlığı siyasetinin merkezine yerleştirmiş köklü bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

DSP'nin, dar kalıplara sıkışmış bir anlayışın temsilcisi değil, temiz ve dürüst siyasetin tek adresi olduğunu dile getiren Aksakal, Atatürk'ün çağdaşlaşma hedeflerini, halkçılık ilkesini, laik Cumhuriyet anlayışını esas alan bir siyasi geleneğin temsilcisi olduklarını söyledi.

Aksakal, DSP olarak güçlü bir şekilde TBMM'de yer aldıkları takdirde çiftçiyi üretimden koparmayacaklarını, sanayiciyi yüksek maliyetler altında ezdirmeyeceklerini, esnafı finansman sorunlarıyla baş başa bırakmayacak yasal düzenlemelerin hayata geçmesi için çalışacaklarını aktardı.

Ankara'nın çözüm bekleyen önemli sorunları olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Başkentin gelişimini yalnızca metropol ilçeler üzerinden değerlendirmek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Polatlı'dan Haymana'ya, Şereflikoçhisar'dan Nallıhan'a, Beypazarı'ndan Çubuk'a kadar Ankara'nın 25 ilçesinin de bu gelişmelerden oransal düzeyde pay almış olması gerekir. Bunun gerçekleştiğini söylemek de bugün için maalesef mümkün değildir. Ankara'nın kırsalında üretim yapan çiftçimizin desteklenmesi, tarım arazilerinin korunması, su kaynaklarının doğru kullanılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, köylerde yaşayan yurttaşlarımızın da tıpkı Çankaya'da, Yenimahalle'de yaşayan yurttaşlar kadar altyapı hizmetlerinden yararlanması gerekir. Sosyal belediyecilik böyle olur."

Önder Aksakal, sosyal belediyeciliğin hayata geçirilebilmesi için Büyükşehir Yasası'nın değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Ankara, Cumhuriyet'in başkenti olmanın sorumluluğunu taşıyan, bütün vatandaşlarına eşit hizmet götüren, çağdaş, yeşil, güvenli ve yaşanabilir bir kent olmalıdır. Bu iradeyi korumak ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Kongrede mevcut il başkanı Özge Özgül Bölük tek aday olarak yer aldı.

Kaynak: AA