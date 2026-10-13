DSÖ, Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana sağlık hizmetine yönelik 228 saldırıyı doğruladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da çatışmaların başladığı 15 Nisan 2023'ten bu yana 2 bin 55 can kaybı ve 817 yaralanmayla sonuçlanan, sağlık hizmetine yönelik 228 saldırıyı doğruladığını bildirdi.

DSÖ, üyesi olduğu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Sudan için gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme uyarısı yayımlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

IPC'nin çatışmaların, kitlesel yer değiştirmelerin, şiddetli kuraklığın ve yetersiz insani yardım fonlarının hızla kötüleşen durumu tetiklediği Darfur ve Kurdufan'ın bazı bölgelerinde artan kıtlık riski konusunda uyarıda bulunduğu aktarılan açıklamada, "El Nino hava olayının neden olduğu ve ülkenin yaklaşık yarısını etkileyen kuraklık, çatışma ve yerinden edilmenin etkilerini daha da artırarak gıda bulunabilirliğini azaltıyor, fiyatları yükseltiyor ve geçim kaynaklarını etkiliyor. IPC'nin uyarısı, yeni endişe alanları dahil birçok bölgede alarm verici düzeyde akut gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmeyi vurguluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sudan'daki sağlık hizmetlerinin son derece sınırlı ve çoğu zaman da tamamen erişilemez durumda olduğuna işaret edildi.

Ülke genelinde temiz suyun ise giderek daha da kıtlaştığına değinilen açıklamada, bu durumun, yetersiz beslenen nüfusu hastalıklara ve ölüme karşı son derece savunmasız bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, DSÖ'nün, Sudan genelinde sağlık ve beslenme alanındaki çalışmalara destek verdiğinin altı çizilerek "Sağlık sistemi çatışmalar, yerinden edilmeler, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar ve kronik fon yetersizliği nedeniyle ciddi şekilde zayıflamış durumda. DSÖ, 15 Nisan 2023'ten bu yana 2 bin 55 can kaybı ve 817 yaralanmayla sonuçlanan 228 sağlık hizmetine yönelik saldırıyı doğruladı. 2026 yılına kadar ülkedeki sağlık tesislerinin yüzde 37'si işlevini yitirdi." ifadelerine yer verildi.

DSÖ'nün 97,7 milyon dolar tutarındaki insani yardım çağrısının yalnızca yüzde 23'ünün karşılandığı kaydedilen açıklamada, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için yardımların artırılması ve insani yardıma erişimin sürdürülmesi talep edildi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, HDK'nın orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlığın ardından çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık koşulları ortaya çıkarken on binlerce kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Sudan'daki çatışmalar, dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtı.

Kaynak: AA