DSÖ: Gazze'deki Diyaliz Merkezi Artık Moloz Yığını

DSÖ: Gazze'deki Diyaliz Merkezi Artık Moloz Yığını
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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki Nura el-Kaabi Diyaliz Merkezi'nin yıkıldığını ve bu durumun böbrek yetmezliği hastalarını tehlikeye attığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki Nura el-Kaabi Diyaliz Merkezi'nin bir moloz yığınına dönüştüğünü bildirdi.

Ghebreyesus, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyindeki Nura el-Kaabi Diyaliz Merkezi artık bir moloz yığını. Bu sağlık tesisinin yıkılması böbrek yetmezliği olan hastaların hayatlarını doğrudan tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları öncesinde tesisin haftada 40 hastaya hizmet verdiğini belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün tesisteki 23 diyaliz makinesinden 20'sini güvende tutmak için buradan taşıdığını aktardı.

Ateşkes çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "Tüm sağlık tesislerinin ve personelinin acilen korunması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

Ghebreyesus, paylaşımında hastanenin geçen yılki sağlam haline ait fotoğraf ile şimdi moloz yığınına dönüşen binanın fotoğrafını karşılaştırmalı olarak yayımladı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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