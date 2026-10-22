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DSÖ, Fransa'da ilk insan Shamonda virüsü vakasının ölümle sonuçlandığını açıkladı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fransa'da ilk insan Shamonda virüsü vakası olan kişinin öldüğünü duyurdu. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastanın enfeksiyona karşı daha savunmasız olduğu ve Lyon'da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fransa'da, bugüne kadar hayvanlarda görülen Shamonda virüsünün ilk insan vakası olan kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Fransa'nın, daha önce yalnızca hayvanlarda tespit edilmiş Shamonda virüsünün ilk insan vakasını bildirdiğini aktaran Ghebreyesus, "Bağışıklık sistemi baskılanmış olan hasta, enfeksiyona ve hastalığın ağır seyretmesine karşı daha savunmasız durumdaydı ve ne yazık ki hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, hastanın yakınlarına taziye dileklerini ileterek, Shamonda virüsünün öncelikle sığır, koyun, keçi ve at gibi hayvanları etkilediğinin altını çizdi.

Virüsün, hayvanlar arasında "midge" (tatarcık benzeri küçük bir sinek türü) ısırıkları yoluyla yayıldığının düşünüldüğüne değinen Ghebreyesus, virüsün bulaşma yollarının tam anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, "Fransa'daki hasta, Shamonda virüsünün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu ve 'Culicoides' cinsi sineklerin de bulunduğu bir bölgede bulunuyordu. DSÖ, ilk insan vakasındaki enfeksiyon kaynağını, olası bulaşma yollarını ve halk sağlığına yönelik potansiyel riskleri daha iyi anlamak amacıyla veri toplayan Fransız yetkililerle iletişim halinde." değerlendirmesinde bulundu.

Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada tespit edilmişti

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ay başında Lyon kentinde bir hastanede tedavi gören hastada, Shamonda virüsü enfeksiyonu tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, virüsün bugüne kadar insanlara bulaşmadığının kabul edildiği ve Lyon'daki vakanın ???????virüsün, "bir insanda ilk kez tespit edilip kamuoyuna bildirildiği olay" olduğuna işaret edilmişti.

Kaynak: AA
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