DSÖ, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışma bölgelerine 71 tonu aşan tıbbi malzeme gönderdi

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ADDİS Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Etiyopya'nın kuzeyinde çatışmalardan etkilenen Tigray, Amhara ve Afar bölgelerine 71 tonun üzerinde tıbbi malzeme ulaştırdı.

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, gönderilen malzemeler arasında acil sağlık ve kolerayla mücadele kitleri, üreme sağlığı malzemeleri ile kronik hastalıklara yönelik ilaçlar bulunuyor.

Üç bölgeye 71 tonun üzerinde malzeme ulaştıran DSÖ, mobil sağlık ekiplerini de destekliyor.

DSÖ, yerel sağlık makamlarıyla birlikte hastalıkların takibi, aşılama ve acil sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için çalışmalarını genişletti.

Etiyopya federal hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 2020-2022 döneminde yaşanan çatışmalar, Pretoria Anlaşması'yla sona ermişti.

Eylülde yeniden şiddetlenen çatışmalar, Tigray'ın yanı sıra Afar ve Amhara bölgelerini de etkiliyor.

Kaynak: AA