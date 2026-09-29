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DSÖ'den Diaz, KDC'de Ebola bulaşı azalsa da vaka sayılarının yüksek seyrettiğini bildirdi

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DSÖ yetkilisi Dr. Janet Diaz, KDC'nin bazı bölgelerinde Ebola bulaşma hızı azalsa da vaka sayılarının yüksek seyrettiğini bildirdi. Diaz, erken bakıma erişimin hayatta kalma şansını artırabileceğini, sağlık tesislerine ulaşamayanların evlerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Programı bünyesindeki Güvenli ve Ölçeklenebilir Bakım Birimi Başkanı Dr. Janet Diaz, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) bazı bölgelerinde Ebola salgınının bulaşma hızının azalmasına rağmen vaka sayılarının yüksek seyrettiğini bildirdi.

Diaz, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kısa süre önce ikinci defa ziyaret ettiği KDC'den döndüğünü belirten Diaz, bazı bölgelerde Ebola salgınının bulaşma oranlarında azalma görülmesine rağmen vaka sayılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini belirtti.

Diaz, Ebola hastalığında bakıma erken erişimin hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırabileceğinin altını çizerek, "Bu salgında, sağlık tesislerine zamanında ulaşamadıkları için hala pek çok insan evlerinde veya kendi toplulukları içinde hayatını kaybediyor. Sağlık hizmetine başvurmadaki gecikmelerin yanı sıra erişim ve sevk süreçlerindeki zorluklar, müdahale çalışmalarını güçleştirmeye devam ediyor. DSÖ ve ortakları, bu müdahale kapsamında hastalığın erken teşhisi, hızlı sevk sistemleri ve erken dönem destekleyici bakımın güçlendirilmesine odaklandı." dedi.

KDC'deki 350 sağlık çalışanına eğitim verdik

Ebola tedavisi için yatak kapasitesini 50 tedavi merkezinde 1600'ün üzerinde yatağa çıkardıklarını vurgulayan Diaz, bu kapasiteyi 2 bin yatağın üzerine taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Diaz, "Ebola tedavisine ücretsiz erişimin yanı sıra hastalara yemek sağlanmasını ve ruh sağlığı ile psikososyal destek hizmetlerinin sunulmasını destekledik. Alanında uzman kişileri de sürece dahil ederek hamile kadınların ve küçük çocukların güvenli ve kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Ebola salgınıyla mücadele kapsamında KDC'de 350 sağlık çalışanına eğitim verdiklerini belirten Diaz, Bunia'da yeni kurulan eğitim merkezinde haftada 30 ila 60 sağlık çalışanının eğitildiğini belirtti.

KDC'de devam eden Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 8 bin 67'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3 bin 901'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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