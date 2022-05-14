Drone - Trabzonspor kafilesi Trabzon Limanı'na ulaştı - Haberler

Drone - Trabzonspor kafilesi Trabzon Limanı'na ulaştı
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Faroz Limanı'ndan hareket eden tekneler(drone) Limanda biriken vatandaşlar (drone) Gemide kutlama yapanlar (drone) Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için...
Faroz Limanı'ndan hareket eden tekneler(drone)
Limanda biriken vatandaşlar (drone)
Gemide kutlama yapanlar (drone) Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor
TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı'nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.
AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel