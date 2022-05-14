Drone - Trabzonspor kafilesi Trabzon Limanı'na ulaştı - Haberler

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Drone - Trabzonspor kafilesi Trabzon Limanı'na ulaştı

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Faroz Limanı'ndan hareket eden tekneler(drone) Limanda biriken vatandaşlar (drone) Gemide kutlama yapanlar (drone) Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için...

Faroz Limanı'ndan hareket eden tekneler(drone)

Limanda biriken vatandaşlar (drone)

Gemide kutlama yapanlar (drone) Trabzonspor şampiyonluğunu kutluyor

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni için bordo-mavili taraftarlar Faroz Limanı'nda teknelere binerek takımlarını karşılamak için denize açıldı.

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Faroz Limanı, Trabzonspor, Drone, Güncel, Haberler

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