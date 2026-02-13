Haberler

Otoyolda uygulama yapan polisleri görünce otomobili ile geri manevra yapıp, kaçtı

Otoyolda uygulama yapan polisleri görünce otomobili ile geri manevra yapıp, kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak kaçan otomobilin sürücüsü, jandarmanın dron kamerası ile tespit edilip, yakalandı. Sürücüye para cezası ve adli işlem uygulandı.

HATAY'ın Payas ilçesinde otoyolda uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak kaçan otomobilin sürücüsü, jandarmanın dron kamerası ile tespit edilip, yakalandı.

İlçede Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Şubat günü O-53 Otoyolu'nda dron destekli trafik uygulaması yaptı. Denetim sırasında uygulama noktasına girmek istemeyen otomobil sürücüsünün geri manevra yaparak kaçtığı anlar, dron kamerasıyla tespit edildi. Jandarma, sürücünün yerini belirleyip, aracı durdurdu. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
2 öğrencisini istismar edip hamile kalan öğretmene 10 yıl hapis

2 öğrencisiyle birlikte olup hamile kalan öğretmen için karar verildi
Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti

Yaylım ateşinde kalan genç hayatını kaybetti