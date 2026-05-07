Kırıkkale'de uygulamadan kaçan ehliyetsiz sürücü dronla takip edilerek yakalandı

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından aracıyla kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin, Ahılı Caddesi'nde yaptığı uygulamayı fark eden bir sürücü, ters şeritte bir süre geri geri ilerledi.

Ekipler, dronla takip ettikleri sürücüyü kısa sürede yakaladı. Kimliği tespit edilen sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Ekipler, "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında sürücüye 42 bin 718, araç sahibine de 40 bin olmak üzere 82 bin 718 lira ceza yazdı.

Öte yandan sürücünün kaçma anları, polisin uygulamada kullandığı dron tarafından kaydedildi.