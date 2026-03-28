Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Alfallah, kriz döneminde "doğru" bilginin önemine dikkati çekti Açıklaması

Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Dr. Majda Alfallah, doğru bilginin önemine dikkat çekerek, stratejik iletişimin kriz dönemlerinde liderlerin karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

AYŞE İREM ÇAKIR - Libya Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Dr. Majda Alfallah, kriz döneminde doğru bilginin önemine işaret ederek, "Doğru ve gerçek bilgiler bizim ilerleme noktamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'ya katılan Alfallah, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İlk defa katıldığı bu etkinliği şaşırtıcı ve ilgi çekici bulduğunu dile getiren Alfallah, "(Zirvenin) Pek çok uzmanın, diplomatın ve akademisyenin bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunduğu, deneyimlerini aktardığı ve aynı zamanda karşı karşıya olduğumuz küresel krize çözüm aradığı bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.

Alfallah, kriz dönemlerindeki dezenformasyonlara işaret ederek, "Doğru ve gerçek bilgiler bizim ilerleme noktamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın (AI) dezenformasyon konusundaki rolüne de dikkati çeken Alfallah, bu kapsamda "gerçek bilginin" esas alınmasının gerekli olduğunun altını çizdi.

Alfallah, bilgiyi gerçekliğe dayandırmak kadar dezenformasyondan kaçınmanın da önemine işaret ederek, "Bu çok hassas bir konu. Bununla yüzleşmek ve baş etmek zorundayız." diye konuştu.

Gerçek bilgilere dayandırılan stratejik iletişimin liderlerin karar alma süreçlerinde gerekli olduğunu belirten Alfallah, bunun dünya çapında barışın sağlanması için de önemli olduğunu vurguladı.

Alfallah, "Böyle bir zamanda, tıpkı bu zirvede olduğu gibi, iletişimi, doğru bilgiyi ve dezenformasyonla nasıl mücadele edileceğini ele almak çok önemli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
