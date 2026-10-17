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Dr. Erbil kritik hastalarda erken tanının hayatta kalma şansını artırdığını belirtti

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Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil, kritik hastalarda erken tanı ve tedavinin hayatta kalma şansını artırdığını söyledi. TÜ ile derneğin işbirliğinde Edirne'de süren 5. Trakya Acil Tıp Günleri'nde hekimler kritik hasta yönetimi deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil, kritik hastalarda erken tanı ve tedavinin hayatta kalma şansını artırdığını belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Türkiye Acil Tıp Derneği işbirliğinde düzenlenen 5. Trakya Acil Tıp Günleri, Balkan Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Program kapsamında hekimler ve akademisyenler, kritik hastaların hayatta kalma şansını artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunarak deneyimlerini paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde acil tıp sempozyumları düzenlediklerini söyledi.

Bölgelerin ihtiyaçlarına göre konu başlıklarını belirlediklerini ifade eden Erbil, kritik hastaların değerlendirilmesinin acil servislerde büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erbil, "Hayatı tehdit eden durumları tespit ederek ve erken müdahale ederek insanların hayatta kalma şansını artırmaya çalışıyoruz. Kritik hastaların erken tanısı ve tedavisi hayatta kalma şansını artırıyor." dedi.

Edirne'de kritik hasta yönetiminin kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Erbil, hastaların ilgili servislere geçiş süreçlerinin belirlenmesi ve yönetimi üzerine de değerlendirmeler yapıldığını kaydetti.

Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını rapor ve sunumlarla aktardığını dile getiren Erbil, hekimlerin yanı sıra acil tıp asistanları ve öğrencilerin de deneyimlerini paylaştığını ifade etti.

Erbil, bu paylaşımlar sayesinde kritik hasta yönetimindeki bilimsel bilgi birikiminin ve mesleki deneyimin geliştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Sempozyum Başkanı ve TÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan da programın ikinci gününde katılımcılara kritik bakım ve hasta yönetimi konusunda deneyim ve önerilerin aktarıldığını bildirdi.

5. Trakya Acil Tıp Günleri yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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