Haberler

Çekmeköy'de Down sendromlu Melik'e polislerden sürpriz doğum günü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEKMEKÖY'de yaşayan down sendromlu Melik Gencer Sabuncu'nun (19) doğum günü, polis ekiplerinin sürpriziyle kutlandı. Oğlunun en büyük isteğini CİMER'e yazan baba Muhammet Sabuncu'nun başvurusu üzerine harekete geçen ekipler, Melik'e unutamayacağı bir doğum günü yaşattı.

Muhammet Sabuncu, 19 yaşına giren down sendromlu oğlu Melik Gencer Sabuncu'nun doğum günü için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Sabuncu'nun İstanbul Valiliği'ne hitaben yazdığı dilekçede, oğlunun polisleri çok sevdiğini ve doğum gününde polislerle bir araya gelmek istediğini belirterek destek talep ettiği öğrenildi. Başvurunun ardından Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Talebin Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'ne iletilmesi üzerine ekipler, 1 Nisan'da aileye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Polis ekipleri, beraberlerinde getirdikleri doğum günü pastasını Melik ile birlikte keserken, hayalini kurduğu polis üniformasını da hediye etti. Melik, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği sürpriz kutlama, aileye duygusal anlar yaşatırken, Melik'in doğum günü unutulmaz bir anıya dönüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti

İran, piyasaları mahveden kararından dönmek için tek bir şart sundu
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Hizbullah'ın 'İngiliz savaş gemisini hedef aldığı' iddiası

Avrupa ülkesinin savaş gemisine saldırı! Bu kez İran'dan değil

Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı