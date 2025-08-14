Down Sendromlu Kızı İçin Yol Talebi

Rize'nin Çayeli ilçesinde, down sendromlu kızı Zümra ile evlerine ulaşmakta zorlanan Elif Kork, yol yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Kork, mevcut patika yolun araç geçişine uygun olmadığını ve kızının sağlık sorunları nedeniyle bu yola ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde down sendromlu kızını patika yolu kullanarak evlerine götüren anne Elif Kork, yol yapılması talebinde bulundu.

İstanbul'dan ilçeye bağlı Şimşirli köyüne kızı Zümra (13) ile yaz tatili için gelen anne Elif Kork, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerine ulaşabilmek için kullandıkları yola araç giremediğini belirtti.

Kızını kendi imkanlarıyla evlerine ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Kork, "Kızıma burası çok iyi geliyor. Astım ve kalp hastası. O yüzden her yaz geliyoruz." dedi.

Kork, evlerine rahat bir şekilde gidebilmeleri için yol ihtiyacı bulunduğuna değinerek, "Benim istediğim bir tek yol, başka bir şey istemiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
