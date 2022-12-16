Dost mu düşman mı belli değil! PYD ile tatbikat yapan ABD şimdi de bir başka terör örgütüyle ortak operasyon düzenleyecek

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapması beklenen kara harekatı gündemdeki yerini korurken, ABD'den çok konuşulacak bir hamle daha geldi. Geçtiğimiz günlerde PYD ile ortak tatbikatlar düzenleyen ABD ordusu, şimdi de terör örgütü ile yeniden DEAŞ'a karşı operasyon düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gündeme gelen Suriye'nin Kuzeyi'ne düzenlenecek olan kara harekatı sonrası ABD bölgede tekrar terör örgütleriyle yakınlaşmaya başladı.

PYD İLE TATBİKAT YAPTILAR

Geçtiğimiz günlerde yapılan askeri sevkiyatların ardından bölgede PYD ile ortak tatbikat düzenleyen ABD ordusunun o görüntüleri gündem olmuştu.

DEAŞ'A KARŞI OPEASYON BAŞLATTILAR

Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM Rojava'da 5 IŞİD üyesinin ortak operasyonlar sayesinde yakalandığını duyurdu. Bu duyurunun ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CENTCOM, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile DEAŞ'A karşı ortak operasyonların yeniden başladığı belirtildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kasım ayı içerisinde yaptığı grup toplantısında Suriye'nin Kuzeyine yapılması planlanan harekatla ilgili, "Çıbanbaşı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" ifadelerini kullandı.