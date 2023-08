Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe esnafını ziyaret etti. Güne taksici esnafıyla çay içerek başlayan Başkan Genç, kırtasiye, lokanta, berber, tuhafiye ve kuyumcu esnafıyla sohbet edip hayırlı işler diledi.

Başkan Genç ile buluşan Döşemealtı esnafı her gün artan fiyatlar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi, vatandaşın alım gücünün azaldığını, zaman zaman siftah yapmadan dükkan kapattıklarını anlattı. Esnaf, sattıkları malın iki katı parasını ödemelerine rağmen yerine yeni mal alamadıklarından da yakındı.

Taksi şoförleriyle çay içip sohbet eden Genç, "Her gün akaryakıta gelen zamlar her vatandaşımızın olduğu gibi taksici esnafımızın da belini bükmüş durumda. Kontak açmadan tek bir yolcu bile alamadan evine dönen taksicimiz var. Yerel yönetim olarak her zaman esnafımızın yanında olsak da maalesef artık her gün gelen zamlar hem vatandaşın alım gücünü tamamen bitirmiş hem de esnafın iş yapamayacak neredeyse kepenk kapatacak durumu getirmiş durumda" diye konuştu.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini gezerek hayırlı işler dileyen Genç, kendisini çay ve kahve içmeye davet eden vatandaşları kırmadı. Başkan Genç berber ziyareti sırasında meslek öğrenen berber çırağına sakal tıraşı yaptırdı. Ziyarette alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Genç'e Ariassos Tespih evi sahibi Veli Batu tespih hediye etti.