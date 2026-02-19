Haberler

Hatay'da toprak kayması

Hatay'da toprak kayması
Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir ev ve bir araç zarar gördü. Belediye ekipleri, yolu açmak için çalışmalara başladı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle 1 ev ve 1 araç zarar gördü.

Dörtyol ilçesi Beşikgöl yolunda sağanağın ardından, gece saatlerinde toprak kayması yaşandı. Heyelan nedeniyle bölgede yaşayan 1 kişiye ait ev ve 1 araç, zarar gördü. Yol ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri çalışma yaptı, iş makineleriyle bölgeyi kaplayan çamur ve kaya parçaları temizlendi.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da ekiplerle birlikte bölgeye gelip çalışmaları yerinde inceledi. İlgili birimlerin koordineli şekilde çalıştığını vurgulayan Amaç, yolun yeniden ulaşıma açılması için müdahalenin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Yetkililer, vatandaşları riskli bölgelerde dikkatli olmaları ve uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
