Dörtyol'da Minibüs Otomobile Çarptı, 4 Yaralı

Dörtyol'da Minibüs Otomobile Çarptı, 4 Yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir minibüs, otomobile çarparak su kanalına devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobile çarparak su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

Adnan K. yönetimindeki 31 C 3013 plakalı minibüs, Yeşil Mahallesi'nde Mehmet D. idaresindeki 80 ABV 031 plakalı otomobille çarpıştı ardından su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü ile yolcular Mehmet S, Yusuf G. ve Muhammet G. yaralandı.

Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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