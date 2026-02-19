Haberler

Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber

Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden çaya düşen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Mahir El Ali'nin cansız bedeni bulundu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden çaya düşen Suriye uyruklu Mahir El Ali (8) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Köprüden bir çocuğun çaya düşerek akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çaydan çıkardığı çocuğun öldüğü belirlendi. İsminin Mahir El Ali olduğu tespit edilen Suriye uyruklu çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
