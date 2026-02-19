Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden çaya düşen Suriye uyruklu 8 yaşındaki Mahir El Ali'nin cansız bedeni bulundu.
- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Suriye uyruklu Mahir El Ali (8) köprüden çaya düşerek hayatını kaybetti.
- Çocuğun cansız bedeni çaydan çıkarıldı ve otopsi için morga kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden çaya düşen Suriye uyruklu Mahir El Ali (8) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Özerli Mahallesi'nde meydana geldi. Köprüden bir çocuğun çaya düşerek akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çaydan çıkardığı çocuğun öldüğü belirlendi. İsminin Mahir El Ali olduğu tespit edilen Suriye uyruklu çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.