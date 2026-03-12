Haberler

Hatay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne özel klip hazırlandı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla polis ekipleri tarafından özel bir klip hazırlandı. Klipte İlçe Emniyet Müdürü ve polisler İstiklal Marşı'nı okudu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler çalışma kapsamında İstiklal Marşı'nı okudu.

Çalışma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan ile polislerin İstiklal Marşı'nın dizelerini okuduğu klip hazırlandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
