Dörtyol'da Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel