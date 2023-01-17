Dört teyze sosyal medyada canlı yayın yaparak gençlere seslendi: Evlenmeyin

Sosyal medyadan yapılan paylaşımların oldukça dikkat çektiği günümüzde, bir sosyal medya uygulamasından yapılan canlı yayın gündem oldu. Dört teyze TikTok uygulamasından yaptığı canlı yayın ile oldukça şaşırttı. Teyzelerin canlı yayın yapmasının yanı sıra genç kızlara seslenerek, "Evlenmeyin, babanızın evinde oturun" sözleri dikkat çekti.

Sosyal medyayı her yaştan insanın kullanması farklı görüntülerin ve paylaşımların ortaya çıkmasına da sebebiyet veriyor. Son olarak dört teyzenin TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

"EVLENMEYİN, BABANIZIN RAHATLIĞINI BULAMAZSINIZ"

Teyzelerin canlı yayın yapması herkesi şaşırtırken, aynı zamanda canlı yayın sırasında kullanılan ifadelerde oldukça komikti. Teyzeler yayın sırasında genç kızlara seslenerek, "Evlenmeyin, babanızın evindeki rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız, Evlenip ne yapacaksınız?" ifadeleri kullanması komik anların çıkmasına sebebiyet verdi.

PAYLAŞIM VE BEĞENİ İSTEDİLER

Teyzeler yayın sırasında katılımcılardan yayının paylaşılması ve beğeni de istediler. Hatta etkileşimin düşük olduğunu da söylemeleri yine yayında farklı anların ortaya çıkmasına neden oldu.