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Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı

AA - Leon Klein - Güncel
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Yangının çıktığı yeringörüntüsü İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmeye çalışılması DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Kievsky bölgesinin farklı noktalarında yangın çıktı.

Yangının çıktığı yeringörüntüsü

İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmeye çalışılması DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Kievsky bölgesinin farklı noktalarında yangın çıktı. Çıkan yangınlarda Kievsky bölgesinde bir su tedarik üssü ve Budennovsky bölgesindeki pazar alanı kullanılamaz hale geldi. Yangında, birisi çocuk üç kişi yaşamını yitirirken, en az on kişi yaralandı.

AA / Leon Klein - Güncel

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