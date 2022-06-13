Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı Yangının çıktığı yeringörüntüsü İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmeye çalışılması DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Kievsky bölgesinin farklı noktalarında yangın çıktı. Yangının çıktığı yeringörüntüsü İtfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmeye çalışılması DONETSK - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk'in Kievsky bölgesinin farklı noktalarında yangın çıktı. Çıkan yangınlarda Kievsky bölgesinde bir su tedarik üssü ve Budennovsky bölgesindeki pazar alanı kullanılamaz hale geldi. Yangında, birisi çocuk üç kişi yaşamını yitirirken, en az on kişi yaralandı. AA / Leon Klein - Güncel İtfaiye Rusya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.