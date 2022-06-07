Dondurma çubuklarından elde edilen atıklar çocukların yaratıcı fikirleriyle ileri dönüştürülüyor - Haberler

Dondurma çubuklarından elde edilen atıkların ileri dönüştürülmesi fikrinden hareketle yeni bir projeye imza atan Algida MAX markası, çocukların yaratıcı fikirlerine olanak sağlayarak dondurma çubuklarını çeşitli objelere dönüştürüyor.

MAX ve Onaranlar Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen MAX İleri Dönüşüm projesi, dondurma çubuklarından ileri dönüştürülebilecek onlarca fikir sunuyor. Proje, milyonlarca kişiye dondurma çubuklarının atıktan uçağa, kalemliğe, kuş yuvasına ve daha onlarca fikre nasıl dönüşebileceği konusunda ilham vermeyi amaçlıyor. Marka, tüm ebeveyn ve çocukları daha sürdürülebilir bir dünya için ileri dönüşüm odağında oyuna davet ediyor.

"BİR DONDURMA ÇUBUĞU SADECE BİR DONDURMA ÇUBUĞU DEĞİLDİR"

"Bir dondurma çubuğu sadece bir dondurma çubuğu değildir" mottosuyla hareket eden MAX İleri Dönüşüm, bu dönüşüm yolculuğuna katılmak isteyenleri, internet sitesi üzerinden birbirinden farklı içerikleri incelemeye davet ediyor. Projeye katılıp destek vermek isteyenler, içlerinde Gökçe İrten, Bülent Gültek, Mert Dolapçıoğlu, Elif Atmaca, Dilara Akbal, Artemis Günebakanlı, Ece Ağırtmış, Burak Beceren, Fırat Neziroğlu, Uğur Acil, Salih Küçüktuna, Simay Bahçıvan gibi isimlerin olduğu gönüllü sanatçıların yaptıkları projeleri inceleyip, ilham alabilecek. Marka ayrıca #maxileileridönüşüm hashtagi ile kendi dönüşüm projelerini de Instagram üzerinden paylaşarak herkesi ilham olmaya davet ediyor. Fikir Kütüphanesi isimli bölümde ise ebeveyn ve çocuklar, Onaranlar Kulübü'nün hazırladığı kılavuzlardan yararlanabilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel