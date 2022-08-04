Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı - Haberler

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Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı

Ercüment Tatlıoğlu'nun Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olduğu 24 Nisan 2017'de katıldığı "Denizcilik Alanında İşbirliği Semineri" programı (Arşiv) Ercüment Tatlıoğlu'nun konuşması (Arşiv) ANKARA - Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

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Ercüment Tatlıoğlu'nun Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olduğu 24 Nisan 2017'de katıldığı "Denizcilik Alanında İşbirliği Semineri" programı (Arşiv)

Ercüment Tatlıoğlu'nun konuşması (Arşiv) ANKARA - Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

AA / Lokman Akkaya - Güncel

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