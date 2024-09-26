Üye Girişi
Haberler

Domaniç'te Midibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 10 Yaralı

Domaniç'te Midibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 10 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa T. (60) idaresindeki 43 ABL 626 plakalı midibüs, Domaniç-İnegöl kara yolunun 1. kilometresinde akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan Ali G'nin (65) kullandığı 43 AN 465 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü Ali G, Şerife G, Tuğba G, Elfin Ö. ve Ayşe B. ile midibüsteki Zehra Ş, Aygül Y, Cennet C, Emine K. ve Murat K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerin ardından Domaniç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Domaniç Ulaşım Güncel Yaşam Kaza

Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Kocası uyuduğu sırada sevgilisini eve çağırdı, yatakta şarj kablosuyla boğdular

Kocası uyurken sevgilisini eve çağırdı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });