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Dolu ve sağanak etkili oldu

AA - Nusret Sarıbek - Güncel
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Sivas'ın Gemerek ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gemerek ilçesinde de öğleden sonra şiddetli sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

İlçe merkezinden geçen iki derenin taşması sonucu sokak, cadde ve yolları su bastı.

Bir sitenin sakinleri bahçede biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sivas-Kayseri kara yolunda sürücüler sağanak nedeniyle güçlükle ilerledi.

Öte yandan dolu ve sağanak, bazı tarım arazilerinde hasara yol açtı.

AA / Nusret Sarıbek - Güncel

Hisarcık Gemerek Sivas su Güncel Haberler

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