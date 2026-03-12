45 yıl ile aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, çeşitli suçlardan toplam 45 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası ile aranan S.E. isimli kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamındaki GBT sorgusunda 'dokunulmazlığını ihlal etme', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.E., yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı