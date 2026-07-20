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Bayburt'ta "dolandırıcılık" olayının tarafları huzurevi sakinleriyle bir araya gelme şartıyla uzlaştı

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Bayburt'ta dolandırıcılık şikayetiyle ilgili dosyada taraflar, şüphelinin huzurevi sakinleriyle bir araya gelmesi şartıyla uzlaştı. Şüpheli M.O., huzurevi ziyaretinin ardından dava açılmamasıyla serbest kaldı.

Bayburt'ta dolandırıcılık şikayetiyle ilgili dosyadaki taraflar, huzurevi sakinleriyle bir araya gelme şartıyla uzlaştı.

Kentte yaşayan R.O. ve G.E. dolandırıldıkları iddiasıyla M.O. hakkında şikayetçi oldu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucunda, dosyanın uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının taraflarla yaptığı görüşmede R.O. ve G.E, şüphelinin Bayburt Memnune Evsen Huzurevi sakinleriyle bir araya gelmesini istedi.

Uzlaştırma şartını kabul eden M.O, ziyarette bulunduğu huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Böylece şüpheli hakkında "dolandırıcılık" suçundan da dava açılmayacak.

Huzurevi Müdürü Murat Köse, AA muhabirine, huzurevi sakinlerinin her zaman ziyaret edilmekten mutluluk duyduklarını ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
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