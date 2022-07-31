Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde hastaya ikinci gözaltı (2) TUTUKLANDIŞanlıurfa'da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. TUTUKLANDI Şanlıurfa'da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak Ali Karataş Güncel Haberler

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