Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde hastaya ikinci gözaltı (2) - Haberler

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Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde hastaya ikinci gözaltı (2)

Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde hastaya ikinci gözaltı (2)

TUTUKLANDIŞanlıurfa'da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

 - Güncelleme:

TUTUKLANDI

Şanlıurfa'da kaldırım taşıyla doktora saldırı girişiminde bulunduktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen ve itiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan uyuşturucu madde bağımlısı Ali Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Ali Karataş Güncel Haberler

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