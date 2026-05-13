Lise Öğrencileri, Doğuş Üniversitesi 2. Fizik Yarışması'nda Ter Döktü

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi 2. Fizik Yarışması, fizik alanına ilgi duyan lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler, analitik düşünme, problem çözme ve bilimsel yaklaşım becerilerini ölçme fırsatı buldu.

Ulusal bilim olimpiyatlarının ilk aşama formatına benzer şekilde çoktan seçmeli sorular üzerinden yapılan Doğuş Üniversitesi 2. Fizik Yarışması, lise öğrencilerine akademik bir yarışma atmosferi sundu. Gün boyunca öğrenciler hem fizik alanındaki bilgi düzeylerini değerlendirdi hem de üniversite ortamını yakından tanıma imkanı elde etti.

ÖĞRENCİLER KAMPÜS VE LABORATUVARLARI GEZDİ

Yarışma programı kapsamında sınavın ardından katılımcılar kampüs ve laboratuvar gezilerine katıldı. Öğrenciler, Doğuş Üniversitesi'nin eğitim ve araştırma ortamına ilişkin bilgi alırken, üniversite yaşamını da yakından gözlemledi.

Etkinlik sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törene katılan akademisyenler, öğrencilerin bilime duyduğu ilginin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Doğan Erbahar ve Prof. Dr. Ayşe Nihan Katırcı, gençlerin bilimsel alanlara yönelmesinin önemini vurgulayarak yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Törende öğrencilerle bir araya gelen Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ da bilimsel çalışmaların ve araştırma kültürünün genç yaşlarda teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

Etkinlik, dereceye giren öğrencilerin ödüllerini almasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA