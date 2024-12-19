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Doğubayazıt'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Doğubayazıt'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen '2. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na 14 okul katıldı. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Ömer Çoktin Fen Lisesi'nde düzenlenen törenle aldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenledi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Nuh'un Gemisi Ortaokulunca öğrencilerin öğrenerek eğlendirilmesi ve bilişsel özelliklerini geliştirmek amacıyla "2. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasını'na 14 okul katıldı.

Dereceye giren öğrenciler için Ömer Çoktin Fen Lisesi'nde ödül töreni yapıldı. Mangala, pentago, küre ve kulami gibi oyunlarda derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen de programa katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
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