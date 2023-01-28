Üye Girişi
Haberi Paylaş

DOĞU KUDÜS - Yahudi yerleşimciler İsrail'in "Kanal 13" televizyonu ekibine saldırdı

Güncel Haberler

Yahudi yerleşimciler, sinagog saldırısının yapıldığı yerde yayın yapan, İsrail'in "Kanal 13" televizyonu ekibine saldırdı.

Yahudi yerleşimciler, sinagog saldırısının yapıldığı yerde yayın yapan, İsrail'in "Kanal 13" televizyonu ekibine saldırdı. Dün gece, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Neve Yakov" isimli yasadışı yerleşim yerindeki sinagoga yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Kudüs İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title