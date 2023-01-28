DOĞU KUDÜS - Yahudi yerleşimciler İsrail'in "Kanal 13" televizyonu ekibine saldırdı
Güncel Haberler
Yahudi yerleşimciler, sinagog saldırısının yapıldığı yerde yayın yapan, İsrail'in "Kanal 13" televizyonu ekibine saldırdı.
Yahudi yerleşimciler, sinagog saldırısının yapıldığı yerde yayın yapan, İsrail'in "Kanal 13" televizyonu ekibine saldırdı. Dün gece, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan "Neve Yakov" isimli yasadışı yerleşim yerindeki sinagoga yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Güncel