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Doğu Akdeniz'de NATO Eğitim Görevleri

Doğu Akdeniz'de NATO Eğitim Görevleri
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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynlerinin Doğu Akdeniz'de NATO eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO Deniz Muhafızı Harekatı (DMH) Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de eğitim yaptığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 sancak gemisi görevini üstlenen TCG Kemalreis fırkateyni ile NATO DMH Odak Harekatı-25-1 görevini icra eden TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de eğitimler icra etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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