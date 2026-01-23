Haberler

Malatya'da kar nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma yardım etti

Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri tarafından yardım edildi. Kış lastiği ve zincir takmalarına rağmen zor durumda kalan araçlar, jandarmanın desteğiyle kurtarıldı.

Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Kış lastiği ve zincir takmalarına rağmen yolda kalan bazı araçlar, jandarma ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Jandarma ekipleri, ilçenin ana arterlere ile kavşaklarda da trafik güvenliği için tedbir aldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
