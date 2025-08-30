Doğanşehir'de Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, tebrikleri kabul etti.
Törene, Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Ergül Günaydın, Cumhuriyet Savcısı Furkan Aydoğan, kurum amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel