Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

MALATYA Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 142 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yapının da hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde devam ederken, enkazlar kamyonlarla döküm sahalarına taşınıyor. Yıkımlar esnasında kolluk kuvvetleri ise güvenlik önlemleri alınıyor.

İlçe genelinde yıkım işlemlerinin yıl sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.